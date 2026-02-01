В Абу-Даби готовят новый раунд переговоров по Украине

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби запланированы на середину недели

Контакты сторон продолжаются на фоне сложной дипломатической повестки.

Новый этап переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби запланированы на середину недели. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники.

«Даты нового раунда в середине недели обозначены по согласию сторон», — сказано в публикации.

Ранее газета The New York Times информировала о переносе трехсторонней встречи. Уточнялось, что изменения в графике произошли после отдельного раунда контактов между представителями Москвы и Вашингтона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что российская сторона положительно оценивает возобновление прямого диалога с Киевом. Вместе с тем он подчеркивал, что переговорный процесс в Абу-Даби носит крайне непростой и чувствительный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о заметном продвижении в переговорах по украинскому урегулированию и допустил проведение прямого диалога между Москвой и Киевом без участия американских представителей, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

