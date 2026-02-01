«Семьи у нас нет давно»: Егор Бероев прокомментировал развод с Ксенией Алферовой

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Актеры прожили вместе более 20 лет.

Актер Егор Бероев впервые рассказал о разводе с супругой, актрисой Ксенией Алферовой. Об этом звезда фильма «Золотой дубль» сообщил в социальных сетях.

«В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать: семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью», — резко заявил Бероев.

По словам артиста, он с уважением относится к годам, прожитым вместе с Алферовой. Они были в браке более 20 лет. Бероев пожелал Алферовой всего самого доброго и поблагодарил ее за все плохое и хорошее, что было в их семье. Кроме того, актер попросил представителей СМИ «не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи».

Актеры познакомились в начале нулевых на одном из светских мероприятий. Пару лет спустя они поженились, а затем обвенчались. У супругов есть общая дочь — 18-летняя Евдокия. Девушка ведет непубличный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ксения Алферова подтвердила слухи о разрыве с Егором Бероевым в программе на федеральном канале. Причина расставания актеров неизвестна. Однако в беседе с журналистами актриса намекнула на неверность со стороны знаменитого супруга.

