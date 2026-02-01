Мошенники обманывают россиян под предлогом уборки снега

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Злоумышленники обзванивают жителей тех регионов, в которых наблюдались наибольшие осадки.

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников ЖКХ на фоне сильных снегопадов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

По словам специалиста, злоумышленники представляются сотрудниками ЖКХ и под предлогом помощи с уборкой снега и наледи пытаются получить личные данные жертвы. Бийчук отметил, что мошенники обзванивают жителей тех регионов, в которых наблюдались наибольшие осадки. Под видом якобы подтверждения заявки россиян просят назвать тот самый код из SMS, который требуется для доступа к банковской карте или подтверждения платежа.

«Чтобы не стать жертвой подобной схемы, важно помнить, что настоящие коммунальные службы никогда не запрашивают по телефону коды из СМС, пароли или данные карт», — заверил специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мошенники обменяли москвичке более 29 миллионов рублей на билеты «банка приколов». Все началось с того, что 75-летняя жительница Москвы получила сообщение якобы из поликлиники с просьбой подтвердить прикрепление к медучреждению, написав код из SMS. Не заподозрив обмана, женщина отправила злоумышленникам код.

