Пропавший в Таиланде россиянин Михаил Емельянов найден мертвым

По делу уже задержан один подозреваемый.

Россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, был найден мертвым. Об этом сообщили в полиции города, пишут РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, тело мужчины обнаружили в административном районе Бангламунг на территории Паттайи. Как уточнили в полиции, Емельянов был похищен 7 января.

Следствие установило, что россиянина сначала убили, после чего его тело расчленили. Части тела были захоронены в разных местах. В настоящее время задержан один подозреваемый — иностранный гражданин. Поиск других возможных участников преступления продолжается.

Михаил Емельянов пропал 7 января после того, как ушел на встречу с партнерами по бизнесу — гражданами Таиланда и России. О предстоящей встрече знали его родственники, в том числе мать, находившаяся в России. В тот же день мужчина перестал выходить на связь. Позднее мать Емельянова прилетела в Таиланд, чтобы участвовать в поисках сына.

