Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Джеффри Эпштейном

Директор модельного агентства в Краснодаре Дана Борисенко заявила, что не имеет никакого отношения к скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну и не направляла моделей на контракты в агентства США. Соответствующее заявление она сделала в социальной сети Instagram*.

«Я и мое агентство никаким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом. Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — написала Борисенко.

Аналогичное опровержение было опубликовано и в официальном профиле самого агентства. По словам Борисенко, она намерена добиваться правовой оценки распространения подобной информации.

«Я буду судиться с тем, кто начал, и с теми, кто после него копирует эту информацию и распространяет ее дальше», — подчеркнула она.

Заявление Борисенко прозвучало на фоне нового витка обсуждений вокруг дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее Министерство юстиции США опубликовало еще около двух миллионов документов, связанных с расследованием. После этого в социальных сетях стали распространяться новости о якобы причастности модельных агентств из Восточной Европы к делу Эпштейна. В ряде публикаций упоминалось и краснодарское агентство, что и стало поводом для публичного опровержения со стороны его руководства.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Франции Эммануэль Макрон вел дела с Эпштейном еще в 2016 году.

