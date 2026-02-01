Орбан усомнился в обещаниях ЕС по финансированию помощи Украине
Орбан: кредиты Киеву не будут оплачены замороженными активами России
Премьер Венгрии указал на расхождение заявлений с реальными расчетами.
Лидеры стран Европейского союза вводят собственных граждан в заблуждение, утверждая, что финансовая поддержка Украины не потребует затрат со стороны европейских налогоплательщиков. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам главы венгерского правительства, обществу внушается представление о том, что расходы на конфликт будут компенсированы за счет российских активов.
«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. <…> Это иллюзия, но многие в нее верят», — привел слова Орбана официальный представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в соцсети X (бывш. Twitter).
Согласно материалам Еврокомиссии, на территории Евросоюза заморожены активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро. Объем блокированных средств, принадлежащих частным лицам и компаниям из России, оценивается еще примерно в 28 миллиардов евро. При этом основная часть резервов (около 180 миллиардов евро) размещена в бельгийской расчетной системе Euroclear.
