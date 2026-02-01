ЛДПР направила крупную партию помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба ЛДПР

Груз сформирован по прямым заявкам с передовой и гражданских учреждений.

Крупная партия гуманитарной помощи, сформированная ЛДПР, отправлена в зону специальной военной операции. В составе груза — техника и специализированное оборудование, необходимое военнослужащим для выполнения задач, а также строительные материалы для обустройства блиндажей и полевых позиций.

Как уточнили в партии, все позиции подбирались адресно на основании запросов самих военных.

«Мы не нумеруем и не считаем наши гуманитарные конвои, но нам всегда мало того, что мы отправляем, этого всегда недостаточно тем, кто нуждается в нашей поддержке. Хочу искренне поблагодарить всех волонтеров, всех и каждого. Волонтеры — наша гордость», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отдельная часть груза предназначена для социальных учреждений в Луганской Народной Республике. В школы и детские сады направлены мебель, учебные материалы, игрушки и спортивный инвентарь.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 500 тонн гумпомощи доставили в зону СВО волонтеры Северного округа Москвы.

