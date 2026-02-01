Лютый февраль: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Тишковец: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температура в столице опустилась до минус 21 градуса.

Ночь на 1 февраля стала для Москвы самой холодной с начала зимы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптик сообщил, что температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 21 градуса. Это является самым низким значением за весь сезон и на 9 градусов холоднее, чем положено по зимней климатической норме. В частности, в центральной части столицы, на Балчуге, термометры показывали минус 20,2 градуса.

На метеостанции Московского государственного университета зафиксировали показатель в минус 21,2 градуса, в Тушино — минус 21,7 градуса. В Московской области же наиболее морозная погода установилась в Волоколамске, где температура опустилась до минус 24,3 градуса.

Прошедший январь стал на два градуса холоднее нормы по многолетним наблюдениям за столичной погодой — объем осадков составил 156% от месячной нормы. Начало февраля также продемонстрировало тенденцию к похолоданию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в первую ночь февраля в московском регионе ожидался мороз до минус 25 градусов.

