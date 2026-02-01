Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Потери противника в зоне СВО за сутки составили порядка 1 085 боевиков.

ВС РФ освободили Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР, сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что российские войска также поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Российские средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 94 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

