Ксения Алферова и Егор Бероев расстались после 25 лет брака
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
У пары есть общая дочь.
Актриса Ксения Алферова и актер Егор Бероев расстались после 25 лет брака. Слухи о разрыве подтвердила сама знаменитость в программе на федеральном канале.
Звезды отечественного кино пришли вместе на премьеру фильма, где они играют мужа и жену. Однако на сцене супруги держались на расстоянии, а в зале и вовсе решили сесть порознь. Отвечая на вопрос журналиста: «Вы теперь свободная женщина?», Ксения лаконично сказала: «Да!».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алферова и Бероев расстались. Поводом для этого послужило то, что не так давно Ксения сняла обручальное кольцо, а также отписалась от своего мужа в соцсетях.
Причина расставания Алферовой и Бероева неизвестна. Однако в беседе с журналистами актриса намекнула на неверность со стороны знаменитого супруга.
«У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно», — сказала Ксения Алферова.
Актеры познакомились в начале нулевых на одном из светских мероприятий. Пару лет спустя они поженились, а затем обвенчались. У супругов есть общая дочь — 18-летняя Евдокия. Девушка ведет непубличный образ жизни.
