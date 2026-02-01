Закрытая переписка и тайные посредники: Макрон вел дела с Эпштейном еще в 2016 году

Макрон вел дела с Эпштейном еще в 2016 году

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Urman

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В то время нынешний президент Франции занимал пост министра экономики при Франсуа Олланде.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживал контакты с американским финансистом Джеффри Эпштейном через его делового партнера — предпринимателя из Объединенных Арабских Эмиратов, главу компании DP World Султана бен Сулайема еще в 2016 году. Об этом 1 февраля сообщили «Известия», изучив архивные материалы, обнародованные Министерством юстиции США.

На тот момент Макрон занимал должность министра экономики в правительстве Франсуа Олланда. Согласно опубликованным документам, именно в этот период началось его взаимодействие с Эпштейном, который позднее был обвинен в организации сексуальной эксплуатации и преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Переписка за 2018 год свидетельствует о том, что Макрон уже в статусе президента обращался к Эпштейну и ряду других лиц с запросами, связанными с выработкой политических решений для Франции и европейского региона.

Из документов следует, что Эпштейн выполнял функцию посредника, содействуя налаживанию неформальных контактов между представителями американского бизнеса и администрацией французского президента, минуя официальные дипломатические механизмы.

Архивы также указывают на устойчивые и продолжительные связи между Эпштейном и Султаном бен Сулайемом. По данным переписки, американский финансист мог задействовать свои международные контакты для продвижения израильских коммерческих и оборонных технологий на территории логистических хабов ОАЭ.

Ранее телеканал Sky News 31 января, ссылаясь на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщил, что бывший принц Эндрю, брат короля Карла III, должен дать показания в Конгрессе США в рамках расследования дела Эпштейна. Стармер подчеркнул, что приоритет в этом процессе должен быть отдан интересам пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.