«Зима в Москве» с большим сердцем: как общественные советники помогают участникам СВО

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Проект направлен на укрепление семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину.

В первые два месяца зимы общественные советники столицы провели во всех округах серию благотворительных и патриотических мероприятий в рамках городского проекта «Зима в Москве». Они были направлены на помощь участникам специальной военной операции (СВО), их семьям, а также жителям новых регионов России.

«В преддверии Нового года и во время праздников советники провели сотни добрых акций: собирали гуманитарную помощь, передавали на фронт и в прифронтовые регионы теплые вещи, сладкие подарки и открытки с поздравлениями», — отметила Марина Прозорова, заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

В Северо-Восточном административном округе с 5 по 12 января прошла акция «Рождественская сказка». Более 300 горожан передали свыше трех тонн гуманитарной помощи, включая зимнюю одежду, медикаменты и сладости. Собранные посылки уже отправлены на передовую, а также в госпитали Белгородской области и Луганской Народной Республики.

В Троицком и Новомосковском административных округах собрали вещи первой необходимости и новогодние подарки. Например, жители района Коммунарка принесли свыше 150 комплектов подарков для Алчевской духовной лечебницы и Луганского республиканского дома ребенка.

В Южном административном округе организовали сбор теплой одежды, часть которой была связана волонтерами вручную. На юго-западе советники изготовили новогодние подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

Помимо оказания материальной помощи, советники лично посещали семьи участников СВО, устраивая для детей праздничные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручая сладкие подарки.

Общественные советники — это неравнодушные и активные москвичи, которые более 10 лет участвуют в жизни города. Они реализуют собственные проекты, помогают соседям, проводят творческие мастер-классы, спортивные занятия, групповые экскурсии и занимаются благотворительностью. Советники также выступают связующим звеном между жителями и органами исполнительной власти.