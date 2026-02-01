Бывшего премьер-министра Украины Яценюка объявили в розыск в России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Чиновник разыскивается по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка объявили в розыск на территории Российской Федерации (РФ). Об этом проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на данные базы МВД РФ.

Из карточки известно, что политика Незалежной разыскивают по уголовной статье, при этом по какой именно не уточняется.

«Переобъявлен. Ранее разыскивался <…>», — сказано в официальном документе.

На Украине Арсений Яценюк занимал ряд ключевых должностей. В 2005–2006 годах он был министром экономики, затем занял пост главы иностранных дел в 2007-м, а после этого, в 2014-м, стал премьер-министром страны.

До этого Следственный комитет РФ предъявил обвинение трем бывшим чиновникам Незалежной. Среди них — Арсений Яценюк. По данным ведомства, он, как и другие фигуранты уголовного дела, входил в совет национальной безопасности и обороны Украины, где принимал решения о проведении антитеррористических операций на юго-востоке страны.

