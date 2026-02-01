Фото: Zuma\TASS

Президент США взялся привлекать к ответственности своих оппонентов на прошедших выборах.

Американский лидер Дональд Трамп призвал немедленно арестовать одного из своих предшественников, 44-го президента США Барака Обаму. Причиной назвал сфабрикованные им обвинения в сотрудничестве Трампа с Россией. Об этом сообщают журналисты издания American Conservative. По мнению политика, Обама пытался подорвать его авторитет и совершить государственный переворот во время президентских выборов 2016 года.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала сотни секретных документов по делу „Рашагейт“, доказывающих, что Барак Обама лично приказал агентам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе… Чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года… Арестуйте Обаму немедленно!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как отмечается в материале, в последние дни Дональд Трамп начал активно работать над привлечением к ответственности политиков, конкурировавших с ним на прошедших президентских выборах. Как только Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло документы, касающиеся выборов 2020 года (Трамп тогла проиграл Джо Байдену), тут же зазвучали обвинения в сторону Обамы.

До требования об аресте между Трампом и Обамой то и дело вспыхивали конфликты и взаимные претензии по поводу некоторых мировых событий. Так, 44-й президент поддержал протестующих в Миннеаполисе и заявил, что действующий лидер представляет угрозу для основных ценностей страны. США, по его мнению, находятся на грани установления авторитарного режима.

Глава Белого дома, помимо прочего, заявил, что его предшественник заставил Украину отказаться от Крыма в пользу России. Еще он говорил, что Обама недостоин Нобелевскй премии мира и настаивал, что награда должна достаться ему. Что же касается позиции Москвы, бездоказательность обвинений во вмешательстве в выборы подчеркивалась многократно.

