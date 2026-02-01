«Остерегайтесь»: в США туристов призвали срочно покинуть Кубу

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Прежде Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации из-за действий США.

Американский конгрессмен от от Южной Флориды, республиканец Карлос Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу. Он опубликовал свое предупреждение в соцсети Х на фоне эскалации отношений США и островного государства. Прежде кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы со стороны Соединенных Штатов.

«Остерегайтесь поездок в коммунистическую Кубу. Все туристы, находящиеся на острове должны уехать, пока не стало слишком поздно», — написал Карлос Гименес.

Конгрессмен, как говорится в материале CBS News, на днях требовал предельного усиления давления США на страну, настаивая на прекращении авиасообщения, денежных переводов и поставок иностранной нефти, которые, по его словам, поддерживают коммунистическое правительство острова и обогащают чиновников.

Выступая вместе с другими республиканцами из Южной Флориды и лидерами кубинских эмигрантов в Майами, Хименес заявил, что призывает администрацию президента США Дональда Трамп и правительство Мексики перекрыть экономические каналы, которые, по его мнению, поддерживают кубинский режим. И сетовал, что Мексика продолжает поставлять нефть на остров, несмотря на отправленное им письмо президенту Клаудии Шейнбаум с соответствующим запросом.

«Этот режим — раковая опухоль, и способ лечения рака иногда бывает болезненным, но он работает», — говорил Хименес, осуждая кубинскую власть.

Республиканец подчеркивал, что «переход к демократии на Кубе будет непростым». Он также отмечал, что у Штатов «нет четкого плана», но им придется пройти этот путь.

Трамп 29 января объявил в США режим чрезвычайного положения, объяснив это угрозой национальной безопасности и внешней политике страны со стороны Кубы. Он также предложил ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу и заявил о прекращении поставок на остров нефти и денег из Венесуэлы. Гавана в ответ обвинила Белый дом в создании угрозы миру и объявила чрезвычайную ситуацию.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию «радикальным продолжением» стратегии давления США на латиноамериканское государство.

