Вахтовый автобус с 26 золотодобытчиками упал с моста в реку на Камчатке

Пострадали десять человек, прокуратура и СК проводят проверку.

Вахтовый автобус, в котором находились 26 сотрудников предприятия «Камчатское золото», перевернулся и упал в реку на 102-м километре трассы Мильково-Ага. О происшествии сообщили представители местных подразделений прокуратуры и Следственного комитета (СК). Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Вахтовка опрокинулась утром во время движения по мосту. По предварительным данным, в результате ДТП десять человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в Мильковскую районную больницу, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Представители регионального СК, согласно публикации в официальном Telegram-канале, организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокуратура и комитет приступили к проведению проверочных мероприятий.

