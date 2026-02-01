Их выбрал интернет: кто и как зарабатывает на мемах

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Маркетологи уверены: целенаправленно снять вирусный контент и заработать практически невозможно.

Вся система образования России пытается подстроиться под быстро меняющуюся реальность. В этом году большая часть российских вузов перейдет на новую модель обучения, остальные — в сентябре 2027 года. Новая система должна, по замыслу, взять лучшее от советской и болонской моделей.

Раньше все было просто: учишься пять лет — получи диплом, иди работай. Хочешь углубить знания — есть аспирантура. Затем мы решили стать «как в Европе», чтобы наши дипломы там признавали, и перешли на их болонскую систему: четыре года плюс два: бакалавр и магистр.

Получилось не очень: одни оказались недоучками, другие теряли время, пока технологии стремительно уходили вперед. Да и на Западе наши дипломы признавать не спешили.

В 2023 году мы снова начали искать «свой путь». От Болоньи остается схема: база плюс специалитет, либо база плюс аспирантура. От советской системы — наполнение: уже базового образования должно быть достаточно для выхода на работу. Тем более, по задумке, практика должна занимать не недели, как сейчас, а месяцы.

Есть и чисто российская специфика: дифференцированный срок обучения. Для одних направлений база — всего четыре года, например, в туризме, для большинства профессий — инженеры, учителя — пять лет, как в СССР, для сложных и узких специальностей, например, востоковедение — шесть лет. И специализация тем, кто захочет, — тоже разная: кому год доучиться, кому три.

В итоге получится пестрая картина: одни будут учиться четыре года, другие — до девяти ради диплома о высшем образовании.

Хочется лишь, чтобы эти метания закончились, ведь на работу берут и платят не за строчку в дипломе, а за знания и опыт.

Парадокс в том, что все это происходит на фоне размывания престижа высшего образования.

Самая богатая и популярная инстадива планеты Ким Кардашьян имеет за плечами лишь школу и неоконченное высшее. Зарабатывает миллионы. Самый популярный тиктокер мира Хаби Лейм: после школы он работал на заводе, был сокращен, завел аккаунт и на этой неделе заработал почти миллиард долларов, продав свой цифровой образ. Ему 25 лет. Он не пишет песни и не строит заводы — он молча улыбается и разводит руками. У него — миллиард долларов. Он — человек-мем.

Мем — минимальная единица культурной информации, которая, как вирус, распространяется по планете. Язык XXI века — это язык мемов, но у нас на нем умеют разговаривать единицы. Возможно, этому стоит учить в школах и вузах? Задумался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Сомнительные танцы, пародии на песни. Падение с велосипеда в замедленном повторе. Это — самые первые видео в аккаунте Хаби Лейма, итальянского блогера африканского происхождения. Десятки безуспешных попыток попасть в тренды и реки. И, наконец, вот он — тот самый ролик, что принес настоящую популярность. Про странный способ почистить банан.

Фирменное движение руками, мимика, жесты. Начиная с банана они будут в каждом ролике. А у каждого ролика будут десятки миллионов просмотров.

Мигрант без образования, сделавший себя сам в TikTok. Тысячи пародий, миллиарды лайков и репостов. Образ Хаби Лейма купила американская компания, которая при помощи искусственного интеллекта будет генерировать контент и вести прямые трансляции. Сделка, которая, по сути, впервые в мире оценила популярность мема в конкретную сумму, контракт с Хаби Леймом почти на миллиард долларов.

Монетизация случайной славы. Маркетологи уверены, целенаправленно снять вирусный контент, стать мемом и заработать практически невозможно. Герои мемов подтверждают: прославиться не хотели. Или хотели, но не ТАК. Певица Бейонсе известна, например, не только своими треками.

То самое фото, которое Бейонсе требовала удалить из интернета. Да-да, стало самым известным снимком Бейонсе в интернете. Так получилось. Была звездой, а стала еще и мемом. И заработала на «сомнительной популярности» еще больше.

Сомнительная популярность — это скандал. Скандал — это мем. Мем — это деньги. Дмитрий Кузьмин — тоже жертва сомнительной популярности. Тот самый — Дима «Заминированный тапок». Проводит нашей съемочной группе экскурсию по местам былой славы.

«Да вот здесь вот я сидел, а человек случайно ехал на квадроцикле и заснял меня. И все, и на утро я проснулся заминированным тапком», – сказал Дмитрий Кузьмин.

Популярность «тапка» принесла Диме рекламные контракты, интеграции, гонорары от участия в ток-шоу. Дима-Тапок и с нами-то планировал общаться за деньги, привык к внезапной славе.

«В принципе, вся жизнь изменилась. Если сравнивать с той жизнью, очень резко я проснулся, даже не опохмелившись, сказал „нет“ и бросил пить», — сказал Дмитрий Кузьмин.

Но слава «Тапка» оказалась недолгой, сегодня Кузьмин живет обычной жизнью, ездит на обычную работу. Мемность — всего лишь резкая вспышка, которую не предсказать. Выстрелить может здесь и сейчас, а может спустя почти двадцать лет.

Отрывок из фильма «Утомленные Солнцем 2» Никиты Михалкова стал мемом прошлым летом, хотя сам фильм вышел в 2011-м. Десятки пародий, картинки, рилсы.

Александр Аноприков — герой мема, тот самый актер с цыгаркой, вообще не понимает, почему эта сцена так зашла и объяснить феномен «генеральских котлов» не может.

«Только положительные комментарии. Они заменили для меня походы к психологу. Я могу посмотреть, какой я прекрасный, какой я замечательный. Про Никиту Сергеевича никто так не говорит, а про меня», — сказал актер Александр Аноприков.

Блогеры и инфлюенсеры становятся новым направлением маркетинговых стратегий бизнеса. На контракты с ними только в 2024-м году российские предприниматели потратили почти шестьдесят миллиардов рублей. Герои мемов часть этой системы с миллионными контрактами. До миллиарда долларов Хаби Лейма еще далековато, но короткие ролики, пиар и реклама.

Анатолий Вассерман — тот самый Онотоле из нулевых — стал популярным благодаря своим знаниям. Интеллектуал. Победитель телевикторин. У него есть ответы абсолютно на все вопросы, даже вечные.

Знания Вассермана и есть мем. Они бесконечны. Феномен Онотоле в сети объясняют так: я это знаю, но я не знаю, зачем. Анатолий Вассерман свой мемный ум успешно монетизировал.

Заработать на мемах сегодня пытаются многие — это базовый минимум. Или роскошный максимум. Да-да. Мемная фраза конца прошлого года. Автор — стилист Ольга Маркес. В соцсетях она именно так объясняла концепцию формирования гардероба. Монетизировали и сделали из фразы популярный мем две блогерши и певицы Мия Бойко и Саби. Превратили в песню.

Количество прослушиваний только на российских стриминговых платформах — больше десяти миллионов. Их образ еще не покупают за миллиард, и пожизненных контрактов у них пока тоже нет, но успех и внезапная слава интернет-мема.

«Многие люди хотят стать мемами, потому что это приносит деньги, приносит популярность. Но не у всех это получается. Поэтому это стоит очень много денег, и это все равно зависит от случайности, как повезет, алгоритмы тебя подхватят», — сказал мемолог Андрей Кокин.

И как только алгоритмы подхватили, нужно зарабатывать. Говорят, маркетологи и Хаби Лейм. Но кейс итальянца скорее сравним с выигрышем в лотерею. С очень крупным выигрышем в лотерею. Где совпали какие-то невероятные числа и сложились в контракт, который обеспечит парня с бананом до конца жизни.

