Образование в эпоху ИИ: почему ограничение ГДЗ вызывает вопросы

Идея благая, уверены педагоги, вот только опоздала лет на 15.

Осторожно, манго! Экзотический фрукт оказался под пристальным вниманием. Потому что его любят летучие лисицы, а у них — вспышка опасного вируса Нипах в Индии, откуда каждое второе манго в России.

Вирус Нипах достаточно редкий, но очень опасный: вызывает энцефалит, и трое из четверых зараженных умирают. По «сюжету происхождения» очередная вирусная экзотика сильно напоминает COVID-19: летучие мыши — контакт с человеком — вспышка. Но вирусологи успокаивают: Нипах не так просто передать, по воздуху он не летит, как «корона», так что пандемии точно не будет, но руки лучше лишний раз помыть. И манго, если рискнете отведать, — тоже.

Тем более, что такая гигиена поможет и в профилактике традиционных вирусов: гонконгский грипп пошел на спад, но впереди ожидается новая волна, уже гриппа группы «B». Который уже будут лечить в России по новому стандарту. Если в двух словах, то лечить будут быстрее и интенсивнее.

Если раньше на грипп отводили от 15 до 20 дней в зависимости от тяжести случая, то теперь предполагают управиться за 9. Время лечения будут использовать по максимуму — расширен список анализов на треть (с 16 до 27 видов). Грипп в принципе могут признать гриппом, если это покажет молекулярно-биологический тест. Его проведут обязательно, уже при первом посещении.

Дальше — собственно лечение. Главное ноу-хау — никаких антибиотиков «на всякий случай». Только когда на то есть показания — а именно, бактериальное заражение. Без антибиотиков и список рекомендованных медпрепаратов от гриппа сократился почти вдвое: в нем теперь противовирусные препараты, муколитики — для отхаркивания — и иммуностимуляторы. Некоторые врачи, правда, сомневаются в эффективности последних, но раз в приказе написано… в конце концов, у плацебо тоже есть эффект. Главное — верить.

Унификация протоколов может снизить врачебные ошибки и избавить пациентов от ненужных препаратов. Но стандарт превращает очень разных пациентов в усредненную статистическую единицу. И есть риск, что за «уравниловкой» можно потерять саму идею заботы о пациенте. Этот типичный бюрократический рефлекс: все выровнять, упростить, неудобное — запретить. И так не только в здравоохранении. Почти зеркальная ситуация — в образовании.

Министерство просвещения внезапно предложило заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями. Мол, чтобы дети не разучились думать. Идея благая, вот только опоздала лет на 15, когда появились первые подобные ресурсы в интернете. Сейчас школьники уже не сидят на сайтах — любой ответ найдет или придумает нейросеть, прямо в телефоне, за считаные секунды. Как запретить такие подсказки? Выходит, что где-то рядом идет технологическая революция, а система просвещения ее в упор не замечает. Или тоже запретят? Задумался корреспондент «Известий» Александр Морозов.

То ли спасательный круг для миллионов школьников, то ли главное зло для всей системы. Сайты с готовой домашкой давно стали мишенью для чиновников от образования.

«Речь идет о запрете именно тех ресурсов, которые будут представлять готовые ответы на те задания, которые содержатся в школьных учебниках», — сказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

А в законе написано другое. Запрещено распространять материалы, которые полностью или частично повторяют содержание заданий. На практике это означает, что под запрет, например, может попасть видеоурок репетитора, где он разбирает задачу из официального учебника.

«Вся математика основана на решебниках», — сказал учитель математики, популяризатор науки и обладатель премии российского общества «Знание» Петр Земсков.

Он — звезда соцсетей. Его образовательный контент по математики основан на решении задачек из школьной программы.

«Так как мне без решения готовиться самостоятельно. Тогда исключите все книжки по занимательной математике», — сказал учитель математики популяризатор науки и обладатель премии российского общества «Знание» Петр Земсков.

«Большой вопрос касается Олимпиадных заданий, мы всегда публиковали и использовали их для подготовки школьников к участию в новых этапах Олимпиады», — сказал член комитета по просвещению ГД РФ Виктор Смирнов.

В министерстве настаивают — это борьба с нечестностью.

«На наш взгляд, достоверная эта информация или не достоверная — вопрос второстепенный. Главное, что эти ресурсы мешают качественному освоению образовательной программы», — сказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Однако многие учителя видят причину не в сайтах, а в кризисе самой системы. Перегрузка у педагога и у школьника.

«Учитель, который работает в день, ведет семь восемь уроков, работает на две три ставки в неделю. У него нет никаких возможностей и ресурсов на то, чтобы создавать оригинальные домашние задания», — сказал учитель истории и обществознания, председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков.

Вот обычный день девятиклассницы Маши: семь уроков, каратэ, репетиторы. Если не поняла тему ищет разбор в интернете. Если нужно решить уравнение, подключает сайты с готовыми домашними заданиями или нейросеть.

«Списывать от этого никто не перестанет, потому что ГДЗ все-таки — это не единственный способ», — сказала ученица девятого класса Мария Артемова.

Когда-то прадеды боролись за сокращение трудового дня у станка. У современных школьников рабочий день длиннее взрослого. Пять, шесть, восемь часов за партой. Дома снова за уроки три, четыре, пять часов, ну как тут не списать?

По мнению экспертов, от образования царит кризис качества, в школах все смешалось.

«Должен вернуться в школу нормальный процесс обучения. Вот что. Потому что, к сожалению, он нарушен существенно», — сказал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ключевая претензия экспертов к закону, он борется с вчерашним днем. Пока чиновники готовили запрет, мир ушел вперед.

«История с нейросетями, которые действительно могут за минуту дать решение, по крайней мере, к школьным задачкам, так уж точно, тем более ставят под вопрос этот законопроект, когда нам говорят: мы будем ограничивать ГДЗ. Ну, вовремя», — сказал автор онлайн-проекта подготовки школьников к экзаменам Арсений Филин.

Еще в 1990-е к каждому учебнику печатали решебник. Потом появились сайты, соцсети, и наконец нейросети. И только сейчас решили запретить то, что уже устарело.

«Все какие-то полумеры делают, там-то запретить это, запретить то. А фактически мы же знаем единственную форму экзамена, которую нельзя хакнуть. Это устный экзамен», — сказал математик, популяризатор науки Алексей Савватеев.

Скептически на запрет ГДЗ смотрит один из главных популяризаторов математики в стране, Алексей Савватеев. В эксклюзивном интервью «Известиям» он отметил, что при нынешних технологиях очень сложно вообще предотвратить списывание.

«Если вы выбрали такое решение, а как списать — выбрали, что вместо вас экзамен будет писать какой-то там чатик или еще что, то это означает, что потом за вас вашу работу сделает чат GPT, когда вы вырастите. Он будет гораздо лучше работать, чем сейчас. И ваше, ну, какое будет ваше положение в обществе? Бомж», — сказал математик, популяризатор науки Алексей Савватеев.

Помимо онлайн-сервисов, легально издаются и продаются тысячами на маркетплейсах бумажные решебники. Непонятно, как закон будет бороться с таким наследием нулевых.

«Когда я учился в школе, мне тоже казалось - быстренько домашнее задание сделать и все. А вот сейчас я понимаю, что если задания действительно такие очень уникальные, интересные, требующие, то и домашнее задание, в общем то, будет делаться учеником в радость, а не просто потому, что это нужно», — сказал автор исторического подкаста Никита Исанов.

В Министерстве просвещения тем временем ищут способ аккуратно внедрить искусственный интеллект к 2030 году.

«Которая помогала бы и учителям, и школьникам, но помогала не списать работы, потому что это тоже очень опасно, когда вместо домашних заданий просто списывают, это не учеба. Поэтому здесь нужно очень аккуратно подходить», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Так аккуратно подходят и в других вопросах цифровизации школ, с одной стороны — электронные дневники, онлайн уроки, с другой запрет телефонов в школах. Сама инициатива выглядит сырой и запоздалой.