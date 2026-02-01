«Это все туфта»: сколько стоил пиар-контракт Лепса и Кибы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отношения певца и его юной пассии — правда или фейк? Недавно роман завершился, и раскрылись его новые подробности.

Романтические отношения 63-летнего народного артиста РФ Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы — фикция, в результате которой каждый должен был получить свою выгоду. Такое мнение в интервью журналистам «Телепрограммы» высказал продюсер Леонид Дюзник Он подчеркнул, что никогда не верил в искренность этих неожиданных возлюбленных.

«Я еще, когда только это произошло, сказал, что это все туфта, это все пиар исключительный», — сказал он.

По мнению продюсера, для знаменитости уровня Григория Лепса в таком метоже продвижения в медиапространстве не было никакой необходимости. Поэтому, скорее всего, основной его целью было нечто материальное — деньги, разумеется. Вряд ли исполнитель согласился бы на такой «проект», если бы он не принес значительную прибыль.

Дюзник считает, что певец заключил с родителями Кибы контракт, по которому она могла его сопровождать на мероприятиях и в поездках. Таким образом девушка из обеспеченной семьи должна была получить известность, поклонников и подписчиков в соцсетях. И стоило соглашение недешево.

«Думаю, как минимум миллионов 15–20», — заявил продюсер.

По мнению Дюзника, инвестиции не оправдали себя. О расставании пары стало известно в конце января, якобы они разошлись окончательно во время отпуска в Таиланде. После Аврору заметили в одном из столичных ночных клубов. Но итоги контракта невелики — у Кибы лишь около 30 тысяч подписчиков. Продюсер назвал ее пиар-проект провальным.

Ранее 5-tv.ru писал о планах Авроры Кибы — девушка решила кардинально изменить свою жизнь после расставания с Лепсом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.