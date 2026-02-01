ICE против улиц: США охватили массовые протесты против действий иммиграционной службы

Фото, видео: Reuters/Seth Herald; 5-tv.ru

Локальный кризис вышел далеко за рамки одного города.

Судя по последним заявлениям, Киев решил дотянуть минимум до ноября в надежде, что ситуация станет более выигрышной, чем сейчас. Осенью в США — выборы в Конгресс, которые могут радикально изменить баланс сил в Вашингтоне, а значит, и масштабы поддержки Украины.

При Байдене все сыпалось, как из рога изобилия — воюй, не хочу; при Трампе все за деньги, да еще и к миру толкает. Давайте подождем, а вдруг уже осенью все будет «как при Байдене». Примерно такая логика.

Демократы знают, чем подбадривать Зеленского: вот, разработали Акт поддержки Украины. В документе «подарков» более чем на 30 миллиардов долларов. Протолкнуть такой акт демократы не могут, пока в меньшинстве. А после ноября?

Грядет бой за Капитолийский холм, и уже погромыхивают отголоски канонады. Всю неделю в Америке обсуждают это фото из Белого дома. Трамп в прихожей своей «жилой половины» повесил новые фотографии. На одной — он с внучкой. На другой — с Владимиром Путиным во время той самой памятной встречи в Анкоридже.

Как это подается в демократической прессе? «Трамп заигрывает с Путиным! Трамп работает на Путина! Трамп постелил Путину красную дорожку на Аляске, а теперь еще и ностальгирует по этому».

И вот что любопытно. Снимок сделала и выложила в сеть журналистка Элизабет Лэндерс. Но кто такая эта Лэндерс? Демократка до мозга костей. Ее карьера началась с того, что в 17 лет ей, студентке, дал интервью Барак Обама, тогда кандидат в президенты США. Выходит, слив фото — это такой «привет» от демократов? Не то чтобы Трамп их скрывал, но, подчеркну, это кадры из «личной» части Белого дома, а не из служебной. Учитывая, что демократы еще с предыдущего срока Трампа называют его «агентом Кремля», — свежие фото подлили масла в огонь. И чем ближе выборы, тем больше такого будет.

Уже сегодня Америка бурлит: более 300 манифестаций проходит по городам. Все из-за конфликта в Миннеаполисе, штат Миннесота. В город ввели федеральные силы для отлова нелегальных мигрантов, но силовики застрелили уже второго активиста, причем из местных, не мигранта. Что, естественно, вызвало возмущение и акции протеста.

Формально речь идет о локальном кризисе, но по факту он выходит далеко за рамки одного города. Это серьезный вызов для республиканцев, способный ударить по их рейтингам на федеральном уровне. Этот раскол становится фактором внешней политики — а значит, ситуация в этом городке важна и для нас. Потому там и находится корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

От Флориды до Миннесоты по Америке прокатывается волна митингов. Во многих школах, колледжах, университетах отменяют занятия. Люди блокируют целые улицы и районы. Скандируя ICE OUT — «вон, миграционная служба». Де-факто это массовый протест против федеральной власти.

В ход идут мусорные баки, дубинки и камни с одной стороны, резиновые пули и светошумовые гранаты с другой. Центр протестов — вновь Миннеаполис.

В одной из вотчин демократической партии Миннесоте митинги против ICE активизировались с начала января. Демонстранты блокировали сотрудников миграционной службы в гостиницах и административных зданиях.

Полицейские начали проводить выборочные задержания. Продолжают предупреждать о том, что у протестующих осталось не так много времени. Толпа бросилась в рассыпную, полицейские начали применять силу. 7 января во время протестов офицер миграционной службы застрелил американку Рене Гуд после того, как на своей машине она наехала на его коллегу, 24-го — врача Алекса Джеффри Претти. В его кармане нашли пистолет и две обоймы. Как Претти вел себя за считанные дни до смерти, видно здесь: вот он разбивает фару офицерской машины.

На месте убийства Алекса Претти в южном Миннеаполисе, несмотря на почти двадцатиградусный мороз, уже несколько суток подряд собираются сотни людей и днем, и ночью. Выходить людей на улицы призывают звезды Голливуда, все они как один, тут вновь знакомый белый цвет со значками ICE OUT.

«То, что в нашей стране творит Трамп со своей службой „Айс“ — просто невыносимо», — сказала актриса Натали Портман.

Обладатель двадцати премий «Грэмми» Брюс Спрингстин за один день выпускает сингл Streets Of Minneapolis — «улицы Миннеаполиса»:

«Миннеаполис, я слышу твой голос,

Звучащий в кровавом тумане.

Мы будем стоять за эту землю

И за иностранцев, что живут среди нас!»

Откуда деньги на все эти футболки, значки, песни, клипы? И тут любопытно: у «Айс-аут» — селебрити, борцов за все хорошее, есть контракты вот с этой организацией: агентством Creative Artists, а им владеет муж Сальмы Хаек миллиардер Франсуа-Анри Пино. Он в свою очередь ведет бизнес с экс-президентом США Джо Байденом. И это еще не все, отец Пино работал в связке с Джорджем Соросом, да, тем самым серым кардиналом американской демократии и цветных революций.

«Я вижу, как протесты финансируют фонды Сороса. Их цель — не просто раскачать людей, а раскачать всю Америку. Они работают в интересах того же губернатора Тима Уолца и всего руководства демократической партии», — сказал бывший офицер полиции и морской пехоты США Джон Марк Дуган.

Республиканец Трамп пытался найти общий язык с демократом Уолцем, но тот рвется в бой.

«Я зол, печален, у меня разбито сердце из-за этой ужасающей атаки федерального правительства на наш штат. Но в то же время меня вдохновляет чувство решимости, с которым ему противостоят наши люди», — сказал губернатор штата Миннесота Тим Уолц.

Тим Уолц вместе с Камалой Харрис баллотировался на предыдущих президентских выборах и проиграл. Следующие — в конгресс — уже в ноябре. Демократам нужно набирать очки, компрометируя республиканцев.

Ровно пять лет назад здесь же после убийства Джорджа Флойда бушевали протесты BLM, город тогда тоже погрузился в хаос. Сейчас та же картина: баррикады, нацгвардия на улицах. Миннеаполис снова стал символом раскола в США.

Из Джорджа Флойда ведь тоже тогда сделали сакральную жертву. И ничего, что после доказали: убили его не полицейские, а наркотики — движение BLM охватило всю Америку, а Сорос успел вложить туда не менее 200 миллионов долларов.

«Такие люди, как Сорос, участвовали в финансировании подобных акций не раз, и у нас, и в разных других странах мира. Похожую историю мы видели на Майдане, во время протестов в Грузии и Иране», — сказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

Один из фондов, через которые деньги Сороса идут на протесты и поддержку нужных кандидатов — это Arabella Advisors, юридическая компания, с которой работает, например, Барак Обама. Стоит ли тогда удивляться. Демократы и их спонсоры идут на обострение, выборы близко, и ставки очень высоки.

«Это начало цветной революции, полномасштабного восстания против федеральной власти. Главное последствие — страна просто развалится на части», — сказал журналист, политический обозреватель Такер Карлсон.

Миннесота — это часть демократического пояса, что протянулся почти через весь Север. Большинство республиканских штатов на юге. Учитывая такую политическую расстановку и накал страстей, невольно вспомнишь американскую историю.

В той гражданской войне победили северяне и, возможно, это вдохновляет нынешних американских демократов. Только вот реванш тогда обошелся в 600 тысяч жизней. Готовo ли deep state сейчас заплатить за свои амбиции такую цену?