«Он отек за секунды»: сыну Регины Тодоренко внезапно стало плохо на Бали

Состояние малыша ухудшалось на глазах, и ни врача, ни аптеки рядом не было.

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко пережила настоящий ужас во время рабочей поездки на Бали. Происшествие коснулось ее среднего сына Мирослава — сначала у него заболел живот, а потом лицо крохи превратилось в один огромный отек. Его мама рассказала о случившемся в личном блоге. По словам звезды, этот день стал испытанием для ее нервов и материнской выдержки.

На съемки в райский край ведущая отправилась с мужем Владом Топаловым и тремя детьми — семилетним Михаилом, трехлетним Мирославом и Федором, который появился на свет в ноябре прошлого года. Тодоренко отметила, что утро прошло спокойно, а она подбадривала Мирослава перед дорогой, говоря, что с мамой он в безопасности. Но в пути ему резко стало плохо. В машине ребенок пожаловался на боль в животе и начал сильно тереть глаза.

«Я прошу убрать ручки, обхватываю его голову и вижу, как за секунды он отекает: нос, глаза, лоб — все распирает изнутри. До локации еще 30 минут. По пути ни одной аптеки. Самое сложное — не поймать панику. Мой малыш, такой хрупкий, мучается, а я ничем не могу ему помочь», — вспоминала Регина.

По словам Тодоренко, водитель «почти долетел» до площадки, где ждало спасение — там был врач. Ведущая сразу передала малыша доктору, а съемки тем временем уже начались без нее. Отменить их было нельзя, так как из-за надвигающегося шторма команда и участники мероприятия могли оказаться в опасности.

«Я за считаные секунды впихиваю свое мокрое, нервное тело в костюм, пока правят грим, кормлю Федора, влетаю в кадр. Круговорот мыслей в голове: что же я за мать такая… Молюсь», — поделилась Тодоренко.

Как выяснилось позже, у Мирослава случилась аллергическая реакция на укус насекомого. Сейчас он чувствует себя лучше. А его мама поражается, как много женщин ее поддержали. И как много осудили. Одни писали в комментариях, что подобное может случиться с каждой мамой, а другие сочли, что ради очередного проекта ведущая рискует своими детьми, еще такими маленькими.

«Женщина женщине — не судья. Не эксперт по чужой жизни. Мы все матери, дочери, жены, женщины, которые каждый день балансируют между „надо“, „страшно“, „не могу“ и „делаю“… Если внутри есть слова поддержки, напишите их. Если нет, то иногда лучший выбор взрослого человека — промолчать», — заключила Тодоренко.

