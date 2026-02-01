Миллион серверов на орбите: SpaceX готовит прорыв в сфере ИИ

Фото: www.globallookpress.com/Spacex/Us Space

Аэрокосмическая компания Илона Маска планирует создать колоссальную сеть космических дата-центров для поддержки искусственного интеллекта.

SpaceX направила официальный запрос в Федеральную комиссию по связи (FCC) на получение разрешения на запуск и эксплуатацию группировки из одного миллиона спутников, обладающих сверхмощными вычислительными возможностями. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что эти аппараты станут полноценными орбитальными центрами обработки данных, которые будут обеспечивать функционирование продвинутого искусственного интеллекта для миллиардов пользователей. Представители компании подчеркивают, что масштабный проект является важным этапом на пути к созданию цивилизации второго типа по шкале Кардашева.

«Запуск миллиона спутников, работающих в качестве орбитальных центров обработки данных, — это первый шаг к созданию цивилизации уровня Кардашева II, способной использовать всю энергию Солнца, одновременно поддерживая приложения на основе искусственного интеллекта для миллиардов людей сегодня и обеспечивая многопланетное будущее человечества среди звезд», — говорится в сообщении.

Техническая реализация идеи подразумевает размещение объектов на высоте от 500 до 2000 километров. Спутники будут распределены по узким орбитальным коридорам шириной не более 50 километров каждый, что поможет избежать пересечения с другими космическими системами.

Для оперативного обмена информацией планируется использовать почти исключительно высокоскоростные оптические лазерные каналы, соединяющие группировку с наземными станциями и сетью Starlink. Благодаря грузоподъемности системы Starship, компания рассчитывает ежегодно выводить на орбиту до миллиона тонн оборудования.

Это позволит ежегодно наращивать вычислительную мощность ИИ на 100 гигаватт, используя солнечную энергию и не перегружая наземные электрические сети.

Глава организации Илон Маск поспешил успокоить критиков, опасающихся столкновений: по его словам, космос невероятно велик, и увидеть один аппарат с другого будет крайне затруднительно из-за огромных расстояний между ними. На текущий момент Starlink оперирует флотилией из 9500 единиц техники.

