Посетители «Игоры» рассказали о разнообразии активностей на всесезонном курорте

На курорте «Игора» можно покататься на лыжах и коньках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Комплекс высоко поднял планку активного загородного отдыха.

Гости всесезонного курорта «Игора», находящегося вблизи Санкт-Петербурга, оценили разнообразие доступных развлечений, которые предлагаются посетителям. Об этом гости «Игоры» рассказали в беседе с «Известиями».

«Большие склоны, хорошие подъемники <…> Здесь есть каток, СПА-услуги, летние варианты, еще мы можем кататься на машинках. Ну, в общем, здесь можно хорошо отдохнуть», — рассказала гостья курорта Анна.

Посетитель курорта Евгений Гонохов рассказал, что приезжает в «Игору» уже пятый год. Он отметил доступное месторасположение, комфортное жилье, развлечения.

«Я впервые в жизни сегодня встала на лыжи <…> Инструктор очень комфортный, мне все нравится», — добавила посетительница курорта Алина.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода отметил, что в ледовом дворце курорта «Игора» проводят групповые и индивидуальные тренировки. Кроме того, здесь проходят соревнования и спортивные сборы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что всесезонный курорт «Игора» высоко поднял планку загородного отдыха и стал лидером этого направления в регионе.

«Очень много проектов, которые сегодня реализуются в Ленинградской области или заявлены к реализации в Ленинградской области, ориентируются на лучших, ориентируются на „Игору“, и это здорово», — подчеркнул Дрозденко.

Курорт «Игора» 31 января отмечает 20-летний юбилей. В этот день для гостей курорта организаторы подготовили насыщенную праздничную программу. В программе — диджей-сет, шоу барабанщиков и танцоров, а также традиционный праздничный спуск. Кроме того, к юбилею комплекса здесь заработал новый СПА-комплекс с панорамным бассейном.

