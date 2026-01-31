Всесезонному курорту «Игора» исполнилось 20 лет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В этот день для гостей подготовили праздничную программу.

Всесезонный курорт «Игора», расположенный рядом с Санкт-Петербургом, 31 января отмечает 20-летний юбилей со дня открытия. В этот день для гостей курорта организаторы подготовили насыщенную праздничную программу.

В программе — диджей-сет, шоу барабанщиков и танцоров, а также традиционный праздничный спуск. Кроме того, к юбилею комплекса здесь заработал новый СПА-комплекс с панорамным бассейном.

«Если проводить какие-то промежуточные итоги, то мы на самом деле за эти 20 лет прошли огромный путь. Мы принимали мероприятия международного уровня. Каждый год мы катаем порядка полумиллиона людей», — поделился генеральный директор курорта «Игора» Илья Скотников.

На курорте работает горнолыжный комплекс с десятью трассами, каждая из которых рассчитана на разные уровни подготовки. Для гостей с детьми работает горнолыжная и хоккейная школы, а также комплекс для тренировок по керлингу.

«Порядка 700 человек, соответственно, выпустили наши школы фигурного катания и школы хоккея за прошедший период времени», — подчеркнул Скотников.

