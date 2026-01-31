На станции МЦК «Нижегородская» просела часть платформы

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

На месте организован межведомственный штаб и работает комиссия РЖД.

В Москве, на станции «Нижегородская» Московского центрального кольца (МЦК), просела часть платформы. Поезда следуют без остановки на этой станции. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram-канале.

«На станции МЦК „Нижегородская“ было зафиксировано проседание части платформы с сохранением габарита пути. Сработали все защитные механизмы, что позволило обеспечить целостность всей конструкции и безопасность пассажиров», — говорится в публикации департамента.

По информации Дептранса, на месте организован межведомственный штаб и работает комиссия РЖД. Жителям и гостям столицы рекомендуется пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, а также МЦД-4 и наземным транспортом.

