«Придется удивлять»: Аврора Киба решила кардинально поменять свою жизнь

Бывшая невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба решила кардинально поменять свою жизнь после расставания со звездой. Соответствующий пост экс-избранница певца опубликовала в социальных сетях.

«А когда менять жизнь, если не в 20? Замуж так и не вышла, жить в Лондон не уехала — дальше придется удивлять чем-то более интересным», — написала Киба.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни поддерживают молодую девушку и желают ей успехов, а другие иронизируют по поводу того, кем окажется ее следующий избранник.

Киба объявила о расставании с Лепсом 25 января. Пара рассталась спустя полтора года отношений. По ее словам, их история закончилась на «ноте благодарности и взаимоуважения». Они остаются близкими людьми друг для друга, однако теперь каждый должен идти своей дорогой.

Пользователи соцсетей восприняли происходящее неоднозначно. В комментариях под публикацией Авроры все чаще звучат версии о том, что отношения могли носить демонстративный характер или быть частью некой договоренности, а не настоящим романом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что модель Анна Калашникова прокомментировала расставание Лепса и Кибы. По ее словам, Лепс испытывал искренние чувства к бывшей невесте Кибе, тогда как со стороны девушки любви не было. Она считает, что для девушки отношения с артистом были скорее выгодным союзом.

