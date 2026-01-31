«Общаемся с пингвинами»: Барановская застряла в Антарктике

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Юлия Барановская/ybaranovskaya_tv; 5-tv.ru

Телеведущая находится в путешествии вместе с детьми Яной, Артемом и Арсением с 31 декабря.

Телеведущая Юлия Барановская застряла в Антарктике. Об этом телезвезда рассказала в своем Telegram-канале.

«Наш самолет, который должен был улететь вместе с нами 27 числа, даже не прилетел. Мы застряли в Антарктике. Она нас не хочет отпускать <…> Ясности о том, летим мы сегодня или нет, пока никакой. Но мы прекрасно проводим время, любуемся красотами, общаемся с пингвинами, у нас все отлично», — рассказала телеведущая.

Барановская пояснила, что многие не могут улететь из-за плохой погоды. Однако она не расстраивается, так как ей очень полюбились красоты Антарктики. Телеведущая находится в путешествии вместе с детьми Яной, Артемом и Арсением с 31 декабря. Барановская призналась, что увидеть ледники вместе с наследниками было ее давней мечтой.

