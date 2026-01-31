Верховный суд РФ признал законным лишение прав за вождение после употребления катинонов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такое решение вынесли мужчине из Энгельса, который подал жалобу по этому делу.

Верховный суд РФ признал законным лишение водительских прав за управление автомобилем после употребления синтетических катинонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное решение по жалобе водителя из Саратовской области.

Известно, что мужчина из Энгельса намеревался добиться отмены решения суда первой инстанции по лишению его прав на один год и девять месяцев, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

«Постановление мирового судьи судебного участка № 8 г. Энгельса Саратовской области от 4 октября 2024 года…оставить без изменения, жалобу … — без удовлетворения», — говорится в документе.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года мужчину, сидевшего за рулем Lexus, остановили сотрудники ГИБДД. По их словам, поведение водителя «не соответствовало окружающей обстановке». Проведенное на месте освидетельствование не выявило алкогольное опьянение, однако медосвидетельствование уже подтвердило нетрезвое состояние мужчины. В документах сказано, что в его организме были выявлены синтетические катиноны.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд отправил экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову под домашний арест. Бывшая чиновница проходит по делу об особо крупном мошенничестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.