Россиян начнут бесплатно обследовать для определения рисков раннего старения

Гражданам будет доступен ряд лабораторных исследований, если их биологический возраст превышает календарный.

Правительство России одобрило ориентировочный перечень медобследований, которые будут проводиться бесплатно для выявления факторов раннего старения. Это стало известно из постановления, с которым ознакомились РИА Новости.

В документе указали, что граждане смогут пройти ряд лабораторных исследований при условии, что их биологический возраст превышает календарный минимум как минимум на пять лет. В этом случае назначат клинический анализ крови с определением СОЭ (Скорость оседания эритроцитов. — Прим. ред.), общий анализ мочи, а также биохимические исследования для оценки уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка, магния.

Кроме того, в этом списке может оказаться анализ крови для контроля показателей обмена веществ и гормонального фона — инсулина, глюкозы, гликированного гемоглобина, а также тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин.

К тому же в рамках программы будут оцениваться уровни кальция, фосфора и щелочной фосфатазы, что позволит выявлять риски заболеваний опорно-двигательной системы на раннем этапе.

Отдельный блок исследований направят на обнаружение возможных нарушений психоэмоционального состояния, метаболических сбоев, ожирения и начальных признаков снижения когнитивных функций.

Все обследования собираются проводить на базе центров медицины здорового долголетия.

