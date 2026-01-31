Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Позиции лидеров Италии, Германии и Франции по этому вопросу разошлись.

Европейские лидеры на фоне резкого обострения риторики президента США Дональда Трампа начали неформально обсуждать сценарии защиты собственных интересов и снижения зависимости от Вашингтона. Об этом написало издание The New York Times.

По данным газеты, поводом для такого решения стали критика в адрес Европы и заявления Трампа в сторону Гренландии.

После выступлений американского лидера руководители стран ЕС экстренно встретились в Брюсселе. В закрытых дискуссиях, которые продолжались до глубокой ночи, они сошлись во мнении, что отношения с США стремительно ухудшились и требуют нового подхода. По словам участников обсуждения, они решили избегать эмоциональных публичных реакций, но параллельно готовить ответные торговые меры и усиливать экономический и военный суверенитет Европы.

Однако позиции европейских лидеров разошлись. Так, премьер Италии Джорджа Мелони призвала сохранять диалог с Белым домом, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на ускорении дерегулирования и экономических реформ, чтобы снизить зависимость от американского рынка. При этом президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что Европа должна быть готова к жесткому ответу на давление, чтобы ее воспринимали всерьез.

В краткосрочной перспективе лидеры ЕС обсудили усиление присутствия в Арктике, а в долгосрочной — диверсификацию торговли, развитие собственной оборонной промышленности и сокращение технологической зависимости от США. При этом единого и быстрого плана достижения военной автономии у них не нашлось, так как мешают разногласия между странами, разрозненная финансовая система и медленный процесс принятия решений.

Позже премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признал, что последние недели показали чрезмерную уязвимость ЕС перед внешними факторами и нехватку опоры на собственные ресурсы.

Германия и Италия уже представили совместный программный документ с призывом ускорить реформы, запустить единый рынок капитала и стимулировать инвестиции. Отдельный акцент сделали на расширении торговых связей за пределами США — ЕС объявил о новом соглашении с Индией.

Особое беспокойство в Европе вызвали намеки Трампа на возможное торговое принуждение ради Гренландии. Это подтолкнуло глав европейских государств к обсуждению военной автономии и идеи совместных арктических миссий НАТО, хотя они пока находятся на ранней стадии и сопровождаются спорами внутри альянса.

При этом часть стран ЕС, прежде всего в Восточной Европе, назвали приоритетом поддержку Украины и объявили, что не собираются обострять отношения с Трампом из-за Арктики.

