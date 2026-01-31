Умер сценарист «Ментовских войн», «Тверской» и «Лихача» Дмитрий Филиппов

Фото: Кадр из сериала «Такая работа», 2015-2016г.

Всего он принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.

Сценарист популярных российских криминальных сериалов и бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Филиппов скончался 30 января. Ему было 62 года. Об этом в беседе с aif.ru сообщил бывший коллега Филиппова Леонид Нозик.

Причиной смерти Дмитрия стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении длительного времени. По словам собеседника, болезнь у мужчины развивалась не один год. Нозик отметил, что Филиппов был человеком редкого сочетания — добрым, интеллигентным и увлеченным жизнью.

«С болезнью он боролся достаточно долго. Это бич нашего времени — онкология. Он был очень добрым, приветливым, интеллигентным, увлеченным различными хобби человеком. С ним было интересно пообщаться и подискутировать. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег», — отметил Нозик.

Дмитрий Филиппов был хорошо известен зрителям как автор и соавтор сценариев к целому ряду криминальных проектов федеральных телеканалов. В его фильмографии — сериалы «Ментовские войны», «Тверская», «Лихач», «Москва. Три вокзала», «Чужой», «Ковбои» и другие. Всего Дмитрий принял участие в создании около 15 телевизионных проектов.

Филиппов много лет служил в органах внутренних дел до прихода в кино индустрию и телевидение. Он прошел путь от оперативника до старшего оперуполномоченного по особо важным делам, работал в 10-м отделе уголовного розыска Главного управления МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, который специализировался на расследовании заказных убийств и преступлений против сексуальной неприкосновенности. Филиппов завершил службу в звании подполковника полиции.

За годы работы Филиппов был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также ведомственных наград МВД. Его профессиональный опыт и знание системы изнутри во многом определили достоверность и популярность криминальных сюжетов, над которыми он работал в качестве сценариста.

