Не менее 49 человек погибли при оползне в Индонезии

Среди жертв стихии — 23 военнослужащих, участвовавших в учениях.

В Индонезии как минимум 49 человек погибли в результате мощного оползня. Еще 15 жителей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Reuters.

Трагедия произошла в районе деревни Пасир Лангу, расположенной в округе Бандунг-Барат. Причиной схода грунта стали продолжительные и интенсивные осадки, которые обрушились на регион в последние дни.

Агентство отметило, что в числе погибших числятся 23 военнослужащих. В момент происшествия они принимали участие в учениях, связанных с пограничным патрулированием.

Информация о катастрофе появилась еще 24 января. До этого национальная метеорологическая служба Индонезии предупреждала о вероятности сильных дождей на протяжении недели. Оползень сошел в холмистой местности примерно в 100 километрах к юго-востоку от Джакарты и уничтожил свыше 30 жилых строений.

Представитель Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Абдул Мухари рассказал, что спасательные операции проходили в сложных условиях. По его словам, работе помешали непрекращающиеся дожди и повторные локальные оползни. Для поиска выживших задействовали беспилотники и тяжелую технику.

Ранее, 26 января, сообщалось о другом сходе оползня в провинции Западная Ява, где в результате затяжных дождей погибли 25 человек. Тогда спасателям пришлось временно прекратить поиски из-за неблагоприятной погоды.

