Иногда адвокат становится звездой: Безруков о своем герое в сериале «Плевако»

Актер раскрыл, в чем заключается феномен одного из самых известных правозащитников России XIX века, и за что его любили многие.

Народный артист России Сергей Безруков сыграл главную роль в сериале «Плевако», который рассказывает историю одного из самых известных адвокатов XIX века, Федора Никифоровича Плевако. Этот персонаж получился у актера ярким и неординарным. О том, в чем же заключается главная сила его героя, и за что его обожала вся страна, Безруков рассказал в беседе с 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Сила в правде, как это модно говорить. Плевако был из таких. Он каждое дело защищал искренне», — не задумываясь, сказал Безруков.

Он, безусловно, всегда отлично готовился к защите и был готов «биться» в даже самых безнадежных делах. Но главный талант Плевако — его импровизация, эрудиция и искренность. Он был отличным оратором и знал, как привлечь к себе внимание.

«Можно сказать, что он чем-то напоминал актера, который вживается в свою роль и, проживая ее, абсолютно искренне общается с аудиторией, с присяжными заседателями. Тогда на его выступления в суде сбегалась вся Москва, люди приезжали из других городов! Это тоже был своего рода театр, и ходили на него как на знаменитого артиста», — говорит Безруков.

Безруков уточнил, что в сериале он сыграл собирательный образ адвоката Плевако. На этом сделан особый акцент, так как его главного героя зовут не Федор Никифорович, а Николай Федорович. Именно такой была задумка у супруги актера — Анны Матисон, которая выступила режиссером и сценаристом проекта.

За свою работу Сергей Безруков удостоился статуэтки «Золотой орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала», обогнав своего коллегу Ивана Янковского в «Аутсорсе» и Сергея Гилева в сериале «Хирург».

