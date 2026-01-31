Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в конце февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жители страны смогут отдыхать три дня подряд — с 21 по 23 февраля.

Последняя неделя февраля 2026 года будет сокращенной: рабочими окажутся лишь четыре дня. Это следует из производственного календаря.

Короткая неделя начнется во вторник, 24 февраля, так как понедельник, 23 февраля, выпадает на День защитника Отечества, который является официальным нерабочим днем по Трудовому кодексу.

Как ранее писал 5-tv.ru, в 2026 году россиян ожидает семь коротких рабочих недель, а длинных шестидневных — не будет. Причины такого — в совпадении официальных праздников с рабочими днями.

Так, кроме периода празднования Дня защитника Отечества, с 21 по 23 февраля, дополнительные дни отдыха появятся в недели с 10 по 13 марта, с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая, а также с 8 по 11 июня.

Помимо прочего, россияне смогут отдохнуть 4 ноября и 31 декабря. Рабочая ноябрьская неделя будет состоять из двух частей, а предпраздничная декабрьская ограничится тремя рабочими днями.

