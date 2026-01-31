Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Татьяна Патрахальцева получила статуэтку «Золотой орел» за работу над картиной о великом русскои писателе.

В фильме «Пророк. История Александра Пушкина» не было задачи исторически достоверно показать все костюмы героев. Однако образ великого русского писателя художница по костюмам Татьяна Патрахальцева «не побоялась» приблизить к реальности. О своей трудоемкой работе над картиной она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Мы не гнались за исторической достоверностью уж точно. Она помогала нам иногда, но, когда мешала — мы ее убирали», — говорит Татьяна корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке.

Работа над созданием образов всех персонажей была долгим творческим процессом, и велась она совместно с режиссером картины Феликсом Умаровым. Одним из его пожеланий было создать «легкость» на экране — этого принципа надо было придерживаться и в одежде. Как рассказала художница, музей-квартира Пушкина на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге даже потом взяла их костюмы себе, чтобы при помощи кино еще больше заинтересовать школьников.

Кроме того, образы в фильме подбирали в зависимости от личности каждого героя, чтобы лучше отразить характер. Но что касается главного героя, Александра Пушкина, здесь уже не до творчества.

«Самого Пушкина я не боялась сделать историческим», — призналась Татьяна.

Большая заслуга в этом принадлежит и Юре Борисову — исполнителю главной роли. По мнению Татьяны, он был настолько органичен в образе поэта, что она уже не может представить себе на его месте другого актера.

За работу над картиной Татьяна Патрахальцева получила заветную статуэтку в виде орла в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». Конкуренцию фильму про Пушкина с актером Юрой Борисовым в главной роли в этой номинации составили картины «Август» и «Алиса в стране чудес».

