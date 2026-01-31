Мурманск и Североморск снова частично остались без электричества

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Аварийные службы переключают потребителей на резервные источники питания.

В Мурманске и Североморске вновь зафиксировали перебои с электроснабжением из-за повреждений на линиях электропередач. Об этом 31 января сообщил губернатор Андрей Чибис.

«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО города Североморск», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что аварийные службы уже приступили к работам и занимаются переключением потребителей на резервные источники питания. В первую очередь электроэнергию подают на объекты жизнеобеспечения.

«Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию», — отметил губернатор.

Как писал 5-tv.ru 24 января, в Мурманской области обрушились пять опор линий электропередачи. Из-за аварийной ситуации в регионе вводили режим повышенной готовности. Временно электроэнергию отключали в Мурманске и Североморске. Снабжение энергией потребителей восстановили 27 января.

