Россиянам объяснили изменение сроков оплаты коммуналки с 1 марта

Адвокат Кудерко: последний день оплаты коммуналки сдвигается с марта на 5 дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это даст дополнительное время для проверки начислений и подготовки оплаты.

С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесут на 15-е число каждого месяца. Об этом 31 января сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Нововведения закрепили в федеральном законе № 177-ФЗ от 24 июня прошлого года. Документ ввел единый порядок внесения коммунальных платежей по всей стране и направлен на повышение удобства для граждан. Основное изменение касается даты оплаты: вместо привычного 10-го числа месяца, следующего за расчетным, платить за услуги ЖКХ можно будет до 15-го числа включительно.

Как пояснила Кудерко, перенос сроков связан с приведением графика коммунальных платежей в соответствие с системой выплаты заработной платы, установленной Трудовым кодексом.

«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — отметила адвокат.

Также изменятся сроки направления платежных документов. Бумажные и электронные квитанции за услуги ЖКХ будут поступать собственникам и нанимателям не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, тогда как сейчас они должны приходить до 1-го числа. Это, по словам специалиста, даст дополнительное время для проверки начислений и подготовки оплаты.

Закон установил обязательные для всех сроки, которые нельзя изменить ни договором управления многоквартирным домом, ни решением общего собрания собственников. Меры призваны сформировать единые и прозрачные правила в сфере ЖКХ и усилить защиту прав потребителей.

Кроме того, документ расширил перечень данных, размещаемых в государственной информационной системе ЖКХ. В ней будут публиковать сведения об исполнительных производствах по взысканию задолженности за недвижимость и коммунальные услуги, что повысит прозрачность отрасли.

