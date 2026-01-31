Трамп заявил о привлечении 18 триллионов долларов инвестиций за год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский президент назвал эту сумму в 18 раз больше достижений его предшественника за четыре года.

Президент США Дональд Трамп сообщил о привлечении в американскую экономику обязательств на сумму более 18 триллионов долларов инвестиций за год своего руководства страной. Такое заявление он сделал 30 января в авторской колонке для газеты The Wall Street Journal. Источник

«Джо Байден, согласно его собственным подсчетам, за четыре года получил менее триллиона долларов новых инвестиций в Соединенные Штаты. Менее чем за год мы добились обязательств более чем на 18 триллионов долларов», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, этот результат в 18 раз превысил показатели его предшественника на посту, экс-президента Джо Байдена. Глава Белого дома утверждает, что успешно использовал таможенные пошлины для достижения беспрецедентного для любого государства объема инвестиционных обязательств.

Ранее Трамп уже заявлял, что Вашингтон благодаря введенным пошлинам на товары из других стран получил 600 миллиардов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.