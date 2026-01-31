Власти Венесуэлы анонсировали всеобщую амнистию за период с 1999 года

Фото: www.globallookpress.com/Cristian Hernandez/ZUMAPRESS.com

Законопроект призван охватить весь период политического насилия в стране.

Правительство Венесуэлы объявило о подготовке закона о всеобщей амнистии, который будет распространяться на события с 1999 года по настоящее время. Соответствующее поручение 30 января дала исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на церемонии открытия судебного года.

«Мы решили принять закон о всеобщей амнистии, который охватывает весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», — заявила Родригес в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Она поручила Комиссии по судебной революции и Программе демократического сосуществования и мира представить законопроект в парламент (Национальную ассамблею).

Это решение принимается на фоне глубокого политического кризиса. В начале января, после серии взрывов в Каракасе и ударов США, президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из страны. По данным The New York Times, в ходе ударов погибли не менее 80 человек. В настоящее время Мадуро и его супруга находятся под стражей в США, где им предъявлены обвинения, а следующее слушание по их делу назначено на 17 марта. МИД России осудил эти действия как неприемлемое посягательство на суверенитет.

