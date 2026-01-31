Культура 2 046
Птицеловы: селебрити на красной дорожке премии «Золотой орел»
Раз в год беркуты похищают здание «Мосфильма», а звезды устраивают настоящую охоту на них!
Вечер, полный энергии успеха или же пути к нему — никак не может сопровождаться пузырьками игристого и бутербродами. Раут, подобный «Оскару» действует на всех причастных словно знаменитый Ozempic! Людям просто не до еды, они на охоте…
Хищные птички вылетали одна за одной, застывая прямо в руке у лучших на XXIV церемонии вручения национальной премии «Золотой орел». Да, этот праздник доказал, что наши знаменитости не хилы от слова совсем! Разве целая пойманная «птицефабрика» тому не пример?
Почему Тина Стоилкович устроила свадьбу на красной дорожке, что не замечают в Екатерине Климовой, зачем Юлия Пересильд пригрела на груди змею, что умерло в Сергее Безрукове, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Сергей Безруков навсегда простился со старой версией мужчины внутри себя. Если раньше он был независимый, холодный гений, то сегодня актер в полном подчинении супруги Анны Матисон. Она же — просто фея, которую вот-вот снесет ураган, но ее спасает твердая супружья рука!
1/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Так, интриги! Актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан приехали на премию не в костюмах, переоделись в кулуарах «Мосфильма», сделали щелчки на камерах и все! — сверкая пятками от прессы… Прощаем беременных за жестокое обращение с журналистами?
2/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ой, по опасной же дорожке поползла зеленая змейка Юлии Пересильд. Она как символ сладкого плода, который источает грех… Или просто напоминает «подруг» в шоу-бизнесе… В общем, Юлия хороша, а мы так… И не можем от фантазий удержаться и сходим с ума от этой красоты!
3/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Екатерина Климова живет свою Prime жизнь! Пока все обсуждают, делала ли она пластику, есть ли у нее мужик и рубли, актриса получает «Золотого орла», собирает комплименты, думает, как не заболеть звездной болезнью и да — имеет рубли! Главное ведь фокус внимания, и его у вас нет, говорит актриса!
4/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Министр культуры Ольга Любимова на страже эстетики и порядка среди красных дорог! Премия открыла для Любимовой мир очередных светских ощущений, которые она полностью держит в своих руках! Не женщина, а мечта!
5/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Тина Стойилкович и Федор Федотов точно на премии «Золотой орел»? По-нашему, это свадьба! Ну и, дай бог, всегда будут сдувать друг с друга пылинки и выбегать на дорожку только вдвоем! «Горько!» на крыльях орла!
6/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Наташа Гончарова из фильма «Пророк» или Алена Долголенко, сыгравшая супругу Пушкина! Актриса пришла получать орла за лучшую женскую роль, но увы ее взяла — Елена Лядова! Опыт, опыт! Интересно, расстроилась ли она?
7/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Королева! Анна Чиповская бросила пару немыслимых взглядов в сторону журналистов, прошла по-кошачьи мимо и умчала получать премию! Красота — это талант, который во всем, даже в умении сбежать!
8/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ольга Лерман и ее муж — мистер «Х», голландский инженер! Пара не так часто появляется вместе в свете, но по выражению лица супруга можно подумать, что он страшно горд за жену и вовсе не чужой в лучах софитов…
9/9 ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко