«Русскому актеру никогда не дадут роль французского короля»: Ребенок о зарубежном кино

Артистка порассуждала на тему современного мирового кинематографа.

Русский актер не может полноценно играть в зарубежном кино в силу разности менталитета и мировоззрения. Таким мнением поделилась в беседе с 5-tv.ru актриса театра и кино Александра Ребенок после 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

По ее словам, она с трудом верит, что русскому актеру могут предложить сыграть французского короля Людовика, а итальянскому артисту — какого-то русского царя.

«Вообще я не очень верю в необходимость артиста, вот так вот по полной, по-настоящему, востребованность артиста из другой страны, с другим менталитетом, другим мировоззрением, что ему дадут сыграть, например, русскому артисту Людовика, а итальянскому актеру предложат сыграть какого-нибудь русского царя. Это как-то странно, невозможно себе вообразить. Поэтому вот это вот иностранный взаимный перекрест артистами осуществляется по необходимости», — поделилась актриса.

Ребенок порассуждала на тему мирового кино, отметив, что в нем много политики и не так уж много искусства. Исключение составляют некоторые единицы.

«Все-таки в иностранном кино очень много и политики, не только искусства. По-моему, искусства там не так уж и… Там осталось, но в авторском кино, может быть, в европейском кино. А в американском, мне кажется…», — отметила актриса.

