«Была восхищена»: что поразило Екатерину Климову в своей героине сериала «Атом»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В первую очередь о своей победе актриса расскажет любимой маме.

Актриса театра и кино Екатерина Климова была восхищена характером своей героини в сериале «Атом». Ее поразили та сила и мудрость, с которыми она приняла непростое решение. Об этом актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Эта женщина с характером, она не похожа на меня. И я уже говорила сейчас на сцене, что Алексей Геннадьевич (Алексей Гуськов, актер, продюсер и сценарист. — Прим. ред.) дописал финальный монолог моей героини, в котором она как раз сказала, что не собирается разводиться с ним, это ее выбор. У нее есть своя правда, я даже была восхищена такой женщиной. Мне бы никогда не хватило для такого поступка столько силы, мудрости, потому что я человек-эмоция, а здесь правильный в чем-то подход. Возможно, она вдохновит кого-то из зрителей», — поделилась актриса.

На вопрос журналиста, считает ли Климова себя сильной женщиной, она шутя и улыбаясь заявила, что да, раз с легкостью держит своего «Золотого орла».

Такую награду актриса получила впервые и намерена прежде всего рассказать об этом любимой маме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, народный артист России Сергей Безруков, одержав победу сразу в двух номинациях премии «Золотой орел», отметил значение работы с режиссерами и поблагодарил семью за поддержку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.