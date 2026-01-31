Не виновен: убийца главы UnitedHealthcare избежал смертной казни

Фото: Reuters/Curtis Means

Федеральный окружной суд Нью-Йорка отменил возможность вынесения смертного приговора Луиджи Манджоне, обвиняемому в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года. Соответствующее решение 30 января вынесла судья Маргарет Гарнетт, сообщает телеканал CNN.

«Судья Маргарет Гарнетт отклонила обвинение в убийстве в федеральном обвинительном заключении против Манджоне, которое было единственным пунктом в любом из предъявленных ему дел, за которое могла быть назначена смертная казнь», — передает канал.

Это решение стало ударом для американских прокуроров, которые настаивали на применении высшей меры наказания. Отмена возможности смертной казни связана с толкованием закона, согласно которому убийство должно быть совершено в ходе другого насильственного преступления. При этом суд разрешил использовать ключевые вещественные доказательства, изъятые из рюкзака подсудимого при аресте.

Манджоне по-прежнему предъявлены два обвинения в преследовании, которые предусматривают пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. По версии следствия, он застрелил Брайана Томпсона утром 4 декабря 2024 года в центре Манхэттена. Одним из мотивов называется месть за погибших родственников, в чьих смертях он винил систему медицинского страхования. При обыске у него были найдены пистолет с глушителем и манифест с критикой коммерческой медицины США.

