Мужчины, женщины и дети: свыше 200 шахтеров погибли при обрушении шахты в ДР Конго

Трагедия произошла на одном из крупнейших месторождений колтановой руды используемой в электронике.

На востоке Демократической Республики Конго более 200 шахтеров погибли в результате обрушения конструкций в шахте Рубайя где велась добыча колтановой руды. Инцидент произошел на этой неделе и был подтвержден 30 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора региона Лубумбу Камбере Муйиса.

По словам главы региона речь идет о масштабной трагедии затронувшей сотни семей.

«На этой неделе (с 25 по 31 января. — Ред.) более 200 человек погибли в результате обрушения шахты колтана Рубайя», — говорится в его заявлении.

Отмечается что рудник Рубайя является стратегически важным объектом для мировой промышленности. По данным властей именно здесь добывалось около 15% мировых запасов колумбита-танталита который используется при производстве термоустойчивых материалов применяемых в мобильных телефонах компьютерах и другой электронике.

Губернатор региона также сообщил что среди погибших оказались не только мужчины но и женщины а также несовершеннолетние которые были задействованы в работе шахт.

Ранее подобные трагедии фиксировались и в других странах. Так агентство «Синьхуа» 21 декабря 2025 года сообщало о гибели пяти человек в результате прорыва воды на угольной шахте в китайской провинции Хэйлунцзян расположенной вблизи границы с Россией где рабочие оказались заблокированными под землей.

