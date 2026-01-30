Путин: идущее на экспорт российское вооружение испытано в реальных боевых условиях

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Президент также отметил расширение географии поставок продукции военного назначения.

Идущие на экспорт российские системы вооружения проверены в реальных боевых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Российские системы вооружения, идущие на продажу за рубеж, проверены и испытаны в реальных боевых условиях», — подчеркнул президент.

Российский лидер отметил расширение географии поставок российской продукции военного назначения. Это позволило укрепить позиции страны в качестве надежного партнера, разработчика и производителя передовых систем вооружения.

Путин также поблагодарил сотрудников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорта, коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса за добросовестный труд.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в 2025 году российская продукция военного назначения была поставлена в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов. Как отметил Владимир Путин, развитию экспорта не помешало давление со стороны Запада, которое усилилось в последнее время.

