Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего было представлено 23 номинации.

В Москве прошла 24-я церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел», на которой объявили победителей по итогам кинематографического сезона 2024–2025 годов. Об этом сообщает 5-tv.ru.

За победу в 23 номинациях боролись отечественные фильмы и сериалы, вышедшие в прокат и на экраны с 1 декабря 2024 года по 1 ноября 2025 года. Лучшим игровым фильмом была признана военная драма «Август», снятая Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым. В этой категории также были представлены картины «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Кракен» Николая Лебедева и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.

Награду за лучшую женскую роль в кино получила Елена Лядова за работу в фильме «Первые на Олимпе» режиссера Артема Михалкова. Приз за лучшую мужскую роль в кино жюри присудило сразу трем актерам — народному артисту России Сергею Безрукову, Никите Кологривому и Павлу Табакову, исполнившим главные роли в фильме «Август».

Лучшей режиссерской работой был отмечен режиссер-дебютант Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Эта же картина принесла награду за лучший сценарий, который получили Василий Зоркии и Андрей Курганов. В актерских номинациях второго плана победили Анна Чиповская и Сергей Гилев, также сыгравшие в этом фильме.

В телевизионных категориях лучшим сериалом был признан проект «Атом» режиссера Нурбека Эгена. Лучшую женскую роль на телевидении исполнила Екатерина Климова, а награду за лучшую мужскую роль получил народный артист России Алексей Гуськов. Среди проектов онлайн-платформ победителем стал сериал «Плевако» режиссера Анны Матисон, а лучшими актерами онлайн-сериала были названы Ольга Лерман и Сергей Безруков.

Кроме того, лучшим неигровым фильмом стала картина «Путь» режиссера Светланы Музыченко, а лучшим короткометражным фильмом — «Не мои» Арсена Аристакесяна. За операторскую работу был отмечен Максим Шинкоренко за фильм «Август», а лучшую работу художников-постановщиков выполнили Алексей Падерин и Сергей Заиков в картине «Пророк. История Александра Пушкина».

Награды также получили создатели технических и творческих составляющих фильмов. Лучшим анимационным фильмом стала лента «Булгаковъ» режиссера Станислава Соколова. Приз за лучшие костюмы получила Татьяна Патрахальцева за фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшую музыку к фильму написал Дмитрий Емельянов для картины «Август», лучший монтаж выполнил Илья Лебедев, а лучшую работу звукорежиссера показал Алексей Самоделко. Награду за лучшие визуальные эффекты получила студия Online VFX Studio за фильм «Август».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проекты Пятого канала уверенно заявили о себе на XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). 15 сериалов претендуют на звание лучших в трех номинациях, что составляет почти десятую часть от всех принятых заявок. Еще в 15 профессиональных номинациях представлены специалисты, которые заняты в производстве сериального контента канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.