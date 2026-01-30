Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it

Она дебютировала на большом экране в 1976 году.

Канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщил телеканал TMZ со ссылкой на источники.

Причина смерти легендарной актрисы пока неизвестна.

Кэтрин О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто. Она дебютировала в 1976 году, снявшись в сериале The Rimshots. Однако мировая известность пришла к Кэтрин в 1990-м году после выхода фильма Криса Коламбуса «Один дома». В комедии актриса сыграла маму главного героя Кевина. В 1992-м году фильм получил продолжение и вышел под названием «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Фото: Кадр из х/ф «Один дома», реж.: Крис Коламбус, 1990г.

В фильмографии Кэтрин более 100 проектов, среди которых наиболее популярными стали «Пенелопа», «Последний из великих королей» и «Темпл Грандин».

К слову, актер, сыгравший в фильме «Один дома» отца Кевина, Джон Херд, скончался в возрасте 71 года в 2017-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названа причина смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура. Как стало известно от Олега, брата покойного, причиной внезапного летального исхода стал оторвавшийся тромб. Это подтвердили врачи.

