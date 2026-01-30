Женщины старшего возраста «исчезают» из числа ведущих на «Би-би-си»

Фото: Zuma\TASS

Заметное несоответствие в количестве телеведущих старше 60 лет было обнаружено в ходе проверки.

Женщины-телеведущие старшего возраста исчезают из эфира телеканала «Би-би-си», в то время как мужчины старшего возраста остаются в кадре и приобретают больший авторитет. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«В то время как пожилые мужчины, как считается, приобретают все больший авторитет, пожилым женщинам приходится либо продолжать выглядеть моложе, либо развивать в себе «особые черты характера», — говорится в материале издания.

Заметное несоответствие в количестве ведущих старше 60 лет было обнаружено в ходе проверки. По информации издания, в новостной службе «Би-би-си» работает 31 мужчина и 16 женщин-ведущих. Кроме того, в отделе, занимающемся созданием программ, ведущих мужчин старше 60 лет больше, чем женщин, почти в четыре раза. Среди ведущих в возрасте старше 50 лет мужчин 394, а женщин 237.

«Несоответствие было „еще более очевидным“ среди сотрудников старше 70 лет. В трех подразделениях было 57 мужчин старше 70 лет и всего 11 женщин», — отмечается в публикации.

