Алексей Учитель появился на премии «Золотой орел» без возлюбленной

О новом романе режиссера стало известно в 2023 году.

Народный артист России Алексей Учитель появился на церемонии вручения российской кинопремии «Золотой орел» без своей возлюбленной, режиссера Софьи Мелединой. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

О романе Учителя и Мелединой стало известно в 2023 году. Девушка младше своего избранника на шесть лет. В 2021 году у пары родилась дочь Нина.

Ранее Алексей Учитель был женат на продюсере Кире Саганской. В браке родились двое сыновей — Андрей и Илья, второй пошел по стопам отца и выбрал профессию режиссера. Позже Учитель состоял в отношениях с заслуженной артисткой РФ Юлией Пересильд. От нее у режиссера есть две внебрачные дочери — Анна и Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Анна Пересильд относится к дочери отца Алексея Учителя от Софьи Мелединой. Об этом юная актриса рассказала в интервью Надежде Стрелец. Новость о рождении Нины была радостной, ведь она всегда мечтала о маленькой сестре.

