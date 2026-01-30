Четыре человека погибли в ДТП с машиной медиков на трассе в Пермском крае

Фото: © РИА Новости/Александр Пирагис

Среди погибших — пациенты.

В Пермском крае на трассе в результате ДТП с участием машины медиков погибли четыре человека. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с машиной медиков на трассе в Пермском крае», — сказал собеседник.

Известно, что среди погибших — водитель и три пациента, еще двоих пострадавших доставили в больницу. Авария произошла в районе деревни Степанова, на 122 километре автодороги «Карагай — Кудымкар». Подробности ДТП еще выясняются.

